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РИА Новости

На Кубани выписали из больницы 25 школьников после массового отравления

16:42 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоБольница
Больница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Больница. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Половина отравившихся на Кубани школьников уже выписаны из больниц, в лечебных учреждениях остаются порядка 30 учеников, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее региональный минздрав сообщал, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать из нескольких учебных заведений дети с жалобами и "кишечными явлениями". По данным минздрава, были госпитализированы 57 школьников в состоянии удовлетворительном и средней тяжести. Причиной госпитализации полусотни школьников в Кропоткине стал возбудитель кишечной инфекции – норовирус, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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2 ноября, 10:05РИА Новости
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"Двадцать девять выписано, 28 остается (в больницах - ред.)", - сообщили агентству в минздраве Кубани.
В воскресенье СУСК по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Прокуратура региона объявила о начале своей проверки.
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