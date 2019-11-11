На Кубани выписали из больницы 25 школьников после массового отравления

Ранее региональный минздрав сообщал, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать из нескольких учебных заведений дети с жалобами и "кишечными явлениями". По данным минздрава, были госпитализированы 57 школьников в состоянии удовлетворительном и средней тяжести. Причиной госпитализации полусотни школьников в Кропоткине стал возбудитель кишечной инфекции – норовирус, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.