На Кубани выписали из больницы 25 школьников после массового отравления

КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Половина отравившихся на Кубани школьников уже выписаны из больниц, в лечебных учреждениях остаются порядка 30 учеников, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее региональный минздрав сообщал, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать из нескольких учебных заведений дети с жалобами и "кишечными явлениями". По данным минздрава, были госпитализированы 57 школьников в состоянии удовлетворительном и средней тяжести. Причиной госпитализации полусотни школьников в Кропоткине стал возбудитель кишечной инфекции – норовирус, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Двадцать девять выписано, 28 остается (в больницах - ред.)", - сообщили агентству в минздраве Кубани.
В воскресенье СУСК по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Прокуратура региона объявила о начале своей проверки.