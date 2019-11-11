Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T17:03Z
https://ria.ru/20191111/1560815391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/148260/01/1482600103_0:0:3601:2026_1036x0_80_0_0_37eee56d2d9c685dfe0d7c2395ce2810.jpg
РИА Новости
Культура

На Мадонну подали в суд за то, что она перенесла время начала концерта

16:54 11.11.2019 (обновлено: 17:03 11.11.2019)
257
© AFP 2019 / Robyn BeckВыступление Мадонны на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 8 февраля 2015
Выступление Мадонны на 57-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе, 8 февраля 2015
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поклонник Мадонны Нейт Холландер подал на нее в суд за перенос времени начала концерта на два часа, сообщает Independent.
Также судебное разбирательство грозит организатору мероприятия за то, что шоу Madame X 17 декабря во Флориде, которое должно было начаться в 8:30, было перенесено на 10:30.
Холландер купил три билета на это шоу на общую сумму в 1024 доллара.
"На следующий день зрителям нужно идти в школу и на работу, поэтому они не могут пойти на концерт, который закончится около часа ночи", — говорится в исковом заявлении. Вернуть деньги за билеты у Нейта не получилось.
Мадонна и 7 ноября начала концерт в Лас-Вегасе на два часа позже – в 00:30 ночи вместо запланированных 10:30 вечера.
Американская певица Мадонна во время своего тура Sticky and Sweet в Мехико. 29 ноября 2008 года
26 сентября, 03:14Культура
Стало известно, когда выйдут виниловые пластинки первых альбомов Мадонны
1430050
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыЛас-Вегас
Рекомендуем
Часть здания Государственной Третьяковской галереи
В Третьяковке сожалеют об инциденте с кормящей женщиной в одном из залов
Заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
В Мосгордуме изучат ситуацию со спектаклем по мотивам "Чиполлино"
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
В Сирии взорвались два заминированных автомобиля
Евроценты
Мэр итальянского города заплатит штраф 168 килограммами монет
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Депздрав опроверг данные, что покончившая с собой москвичка вызывала скорую
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров допустил появление в "Ленинграде" нового солиста
Турецкие полицейские у дома Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле. 11 ноября 2019
"Белые каски" подтвердили информацию о смерти своего организатора
Эмилия Кларк в роли Дэйнерис Таргариен в сериале Игра престолов
Эмилия Кларк предложила себя на роль Бонда
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
"Превратилась в чудовище": Соколов рассказал детали убийства аспирантки
Бар у бассейна в аквапарке Анталии
В Анталью каждый третий турист в этом году приехал из России
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Более 205 тысяч детей в России не получили место в детском саду или яслях
Стартовый комплекс космодрома Восточный
Эксперты посоветовали, как побороть коррупцию на "Восточном"
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния