На Мадонну подали в суд за то, что она перенесла время начала концерта

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поклонник Мадонны Нейт Холландер подал на нее в суд за перенос времени начала концерта на два часа, . Поклонник Мадонны Нейт Холландер подал на нее в суд за перенос времени начала концерта на два часа, сообщает Independent.

Также судебное разбирательство грозит организатору мероприятия за то, что шоу Madame X 17 декабря во Флориде, которое должно было начаться в 8:30, было перенесено на 10:30.

Холландер купил три билета на это шоу на общую сумму в 1024 доллара.

"На следующий день зрителям нужно идти в школу и на работу, поэтому они не могут пойти на концерт, который закончится около часа ночи", — говорится в исковом заявлении. Вернуть деньги за билеты у Нейта не получилось.