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РИА Новости

Депздрав опроверг данные, что покончившая с собой москвичка вызывала скорую

16:38 11.11.2019
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерОбстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Обстановка на месте гибели женщины и малолетнего ребенка в Москве
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию, что женщина, выпавшая из окна с двумя детьми, несколько раз вызывала скорую помощь.
Трагедия произошла в понедельник утром в Бабушкинском районе, в доме 6 по улице Чичерина. Женщину и ее маленькую дочь нашли мертвыми под окнами их квартиры на девятом этаже. Недалеко обнаружили и мальчика, на вид шестилетнего, сейчас за его жизнь борются врачи. Если исходить из характера травм, они упали с большой высоты. По данным СК, смерть женщины не носит криминального характера, при осмотре в ее квартире найдена предсмертная записка.
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
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"Обращаем внимание, что информация, появившаяся в некоторых СМИ, о том, что женщина в этот день несколько раз звонила в скорую помощь с целью вызова бригады, либо консультации, не соответствует действительности. Все звонки, поступающие в единый городской диспетчерский центр скорой и неотложный медицинской помощи, фиксируются и сохраняются в системе", - сообщили РИА Новости в департаменте.
В пресс-службе департамента уточнили, что в 08.22 утра от женщины поступил звонок в "скорую" для консультации о стоянии здоровья ребенка. После консультации было принято решение о направлении бригады скорой медицинской помощи с поводом "снижение аппетита, сонливость".
"На место вызова бригада прибыла в течение 8 минут, в 08.36. По прибытии в квартиру дверь не открыли, телефон места вызова не отвечал. В 8 часов 40 минут от очевидца был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери. Незамедлительно на вызов были отправлены четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации", - добавили в департаменте.
Отмечается, что на месте была оказана помощь ребенку в возрасте около 6 лет, после чего его госпитализировали в одну из больниц в крайне тяжелом состоянии. Бригадами скорой медицинской помощи на месте констатирована смерть в результате падения матери и второго ребенка.
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
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