Депздрав опроверг данные, что покончившая с собой москвичка вызывала скорую

"На место вызова бригада прибыла в течение 8 минут, в 08.36. По прибытии в квартиру дверь не открыли, телефон места вызова не отвечал. В 8 часов 40 минут от очевидца был зарегистрирован вызов по факту падения с высоты двоих детей и матери. Незамедлительно на вызов были отправлены четыре бригады скорой помощи: три ближайшие общепрофильные и одна специализированная выездная анестезиологии и реанимации", - добавили в департаменте.