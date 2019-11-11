В Сирии взорвались два заминированных автомобиля

ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Два заминированных автомобиля взорвались в сирийском городе Камышли на севере страны недалеко от границы с Турцией, передает гостелевидение Сирии.
"Заминированный автомобиль взлетел на воздух в центре Камышли на улице Вахда", - передает телеканал Ikhbariya.
По его данным, еще один автомобиль взорвался на той же улице рядом с больницей.
В свою очередь радиостанция Sham FM сообщает о трех взрывах подряд в городе.
О жертвах и раненых пока не сообщается.
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