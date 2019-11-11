"Белые каски" подтвердили информацию о смерти своего организатора

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В организации "Белые каски" подтвердили смерть Джеймса Ле Мезюрье, об обнаружении тела которого ранее сообщили турецкие правоохранители.
Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал.
"C потрясением и скорбью мы узнали о смерти Джеймса Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации "Mayday Rescue", утром в понедельник в его доме в Топхане в Стамбуле, Турция. Mayday – одна из организаций, которая поддерживает "Белые каски", - сообщила организация в Twitter.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.