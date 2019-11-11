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РИА Новости
Культура

Шнуров допустил появление в "Ленинграде" нового солиста

16:28 11.11.2019 (обновлено: 17:13 11.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛидер "Группировки Ленинград" Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе "Открытие Арена" в Москве
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров не исключает, что в коллективе может появиться новый солист. Об этом он рассказал в интервью Софико Шеварднадзе в программе "Простое о сложном".
Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать "Ленинград-2".
"Могут. Я буду счастлив. Если это будет успешно, это будет круто. Была такая мысль — поменять солиста в группировке "Ленинград". Я могу это представить, потому что фактически я режиссер", — ответил Шнуров.
Ранее стало известно, что группа "Ленинград" прекращает музыкальную деятельность. Музыканты дадут прощальные концерты 30 и 31 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров
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КультураШоу-бизнесЛенинградШнур (Сергей Шнуров)
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