Замглавы МИД обсудил с послом Боливии развитие ситуации в стране

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Панкин встретился с послом Боливии в РФ Уго Вильярроэлем Сенсано, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Боливии", - говорится в сообщении российского дипведомства.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.