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РИА Новости

Замглавы МИД обсудил с послом Боливии развитие ситуации в стране

16:24 11.11.2019 (обновлено: 19:23 11.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Панкин встретился с послом Боливии в РФ Уго Вильярроэлем Сенсано, сообщили в МИД РФ.
"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Боливии", - говорится в сообщении российского дипведомства.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Демонстранты у входа в здание государственного боливийского телеканала Bolivia TV и радио Patria Nueva. 9 ноября 2019
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Александр ПанкинЭво МоралесСмена власти в БоливииМИД РФБоливияРоссияВ мире
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