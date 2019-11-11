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РИА Новости

Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс

16:22 11.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДействующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Испании осудили действия вооруженных сил Боливии, потребовавших отставки президента Эво Моралеса после объявления о проведении новых выборов.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье Моралес на фоне массовых протестов объявил о проведении новых президентских выборов, однако тем же вечером вооруженные силы Боливии призвали его покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Испания осуждает, что запущенной вчера процесс по проведению новых выборов был нарушен вмешательством вооруженных сил и полиции, потребовавших у президента Эво Моралеса подать в отставку, что он и сделал позже", - говорится в заявлении МИД Испании.
Министерство призвало все стороны конфликта избегать насилия и как можно скорее "преодолеть нынешний институциональный вакуум" в соответствии с процедурами, предусмотренными Конституцией страны.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.
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