Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Власти Испании осудили действия вооруженных сил Боливии, потребовавших отставки президента Эво Моралеса после объявления о проведении новых выборов.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье Моралес на фоне массовых протестов объявил о проведении новых президентских выборов, однако тем же вечером вооруженные силы Боливии призвали его покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Испания осуждает, что запущенной вчера процесс по проведению новых выборов был нарушен вмешательством вооруженных сил и полиции, потребовавших у президента Эво Моралеса подать в отставку, что он и сделал позже", - говорится в заявлении МИД Испании.
Министерство призвало все стороны конфликта избегать насилия и как можно скорее "преодолеть нынешний институциональный вакуум" в соответствии с процедурами, предусмотренными Конституцией страны.
В последние недели в Боливии не прекращаются акции протеста, были зафиксированы случаи поджогов, захватов зданий. В воскресенье целый ряд высокопоставленных чиновников заявили об отставке из-за угроз и нападений на их родных. Боливийские военные, недавно отказавшиеся действовать против демонстрантов, санкционировали применение силы против незаконных вооруженных групп на фоне роста уличного насилия.