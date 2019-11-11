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РИА Новости

Более 205 тысяч детей в России не получили место в детском саду или яслях

16:19 11.11.2019 (обновлено: 19:26 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПодготовка к обеду в старшей группе детского сада
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 205 тысяч российских детей 1,5-3 лет не получили место в государственном или муниципальном детском саду или яслях, следует из данных мониторинга доступности дошкольного образования, опубликованного на сайте министерства просвещения РФ.
Как следует из документа, на 1 ноября в РФ не обеспечены местом в дошкольном учреждении 205,3 тысячи детей, что почти на 30 тысяч меньше, чем было на 1 октября.
Кроме того, согласно мониторингу, доступность дошкольного образования в России за месяц выросла на 1,72% и достигла 84,48%, на учет для предоставления места в дошкольном заведении были поставлены почти семь тысяч детей.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию призвал до конца 2021 года полностью решить проблему с яслями в стране, создав не менее 270 тысяч новых мест, при этом 90 тысяч должны быть созданы уже в этом году. Всего за три года на эти цели должны быть направлены 147 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.
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Министерство просвещения РоссииРоссияОбщество
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