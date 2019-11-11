В автобусах Подмосковья запустили аудиоинформирование о проезде на МЦД

В общественном транспорте шести муниципальных образований можно узнать о цене проезда по диаметрам. Информирование осуществляется в Красногорске, Долгопрудном, Подольске, Лобне, Одинцовском и Ленинском округах. Там откроют две первые линии МЦД.

Линии от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска запустят уже в конце ноября. Подъехать к первым двум станциям МЦД можно будет на 250 автобусных маршрутах.