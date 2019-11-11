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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале началось сооружение пролетов между опорами моста через реку Пур

16:17 11.11.2019 (обновлено: 17:42 11.11.2019)
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© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округаСооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале
Сооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале
© Фото : Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Сооружение пролётов между опорами моста через реку Пур на Ямале
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сооружение пролетов между опорами моста через реку Пур началось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Новый этап строительства моста через Пур – рабочие приступили к сооружению пролетов между опорами. Всего специалистам предстоит возвести 1023 метра полотна. Планируется, что первые машины по автодорожному мосту проедут уже в четвертом квартале 2020 года", - говорится в сообщении.
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В рамках рабочей поездки в Новый Уренгой ход строительства объекта оценил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.
"Сегодня один из важнейших этапов стройки – первый этап "надвижки" пролетного строения на опоры моста. Отрадно отметить, что все свои обязательства компания "Мостострой-11" выполняет раньше срока. По скорректированному графику идут хорошими темпами. Материалы на стройке есть. Коллектив профессиональный, работу делают, что называется, на "5", – приводятся в сообщении слова первого заместителя главы региона.
Всего на объекте строительства моста два участка, на которых в общей сложности будет установлено более 5600 тонн металлоконструкций.
"Надвижка" представляет собой следующий процесс: на сборочном стапеле, который находится на левом берегу реки между опорами 1 и 2, собирают металлические блоки пролетов будущего моста. После чего гидравлическим оборудованием подаются усилия сзади на собранный пролет, надвигая его на готовые опоры", – цитирует пресс-служба руководителя проекта АО "Мостострой -11" Артема Лопарева.
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В настоящее время на объекте идет сооружение новых опор. На сегодняшний день восемь из 11 опор готовы на 100%. Две – в 60% готовности, здесь продолжаются работы по устройству сборно-монолитной части. На опоре №9 выполняются работы по устройству котлована. Завершить планируется в январе.
Вместе с тем строители отсыпают левобережные автодорожные подходы, по обоим берегам обустроены технологические площадки, выполнено укрепление, устроен причал: все это обеспечит доставку стройматериалов до места проведения работ. Кроме того, завершены работы по переустройству ВЛ 6 кВ, ЛЭП 110 кВ и газопровода, уточняют власти.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округАлексей СитниковОбщество
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