В Третьяковке сожалеют об инциденте с кормящей женщиной в одном из залов

"На днях в залах Третьяковской галереи произошел случай – смотрительница попросила маму с младенцем покинуть зал экспозиции из-за того, что та кормила грудью во время экскурсии. Третьяковская галерея сожалеет о случившемся. После недавнего инцидента был проведен дополнительный инструктаж сотрудников музея", - говорится на странице музея в Instagram.