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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Признание ПЦУ другими Церквами усилит гонения на УПЦ, считает эксперт

16:13 11.11.2019
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© пресс-служба ПЦУАрхиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним и предстоятель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний
© пресс-служба ПЦУ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Признание так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) другими поместными церквами вызовет новый виток гонений на каноническую Украинскую православную церковь, заявил РИА Новости церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Ранее украинских раскольников признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Обе церкви, как и Константинопольский патриархат, возглавляют этнические греки.
"Конечно, ПЦУ будет чувствовать себя на коне после таких действий греческих иерархов, и, конечно, это может утихшую было кампанию по захвату храмов и шельмованию канонической Церкви опять стимулировать. Вполне можно ожидать нового витка гонений", - сказал Петрушко.
По его мнению, в этой связи на президента Украины Владимира Зеленского усилят давление и националистические силы в стране, которые поддерживают неканонические церковные структуры.
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"Попытка Зеленского умиротворить ситуацию в стране наталкивается на сопротивление внутренних радикальных сил. Но, я думаю, что и извне их подогревают, так что ничего хорошего, к сожалению, спрогнозировать не получается", - добавил собеседник агентства.
В свою очередь священник Украинской православной церкви, протоиерей Александр Овчаренко предполагает, что если ПЦУ признает и Иерусалимский патриархат, который возглавляет патриарх Феофил, также грек по национальности, то под удар националистов и раскольников, вдохновленных этим событием, фактически сразу и неминуемо попадут Киево-Печерская и Почаевская лавры.
"Если действительно следующей будет Иерусалимская православная церковь, в чем я лично не сомневаюсь, то нападения на лавры можно ожидать уже в декабре этого года, тем более почву они (националисты - ред.) уже подготовили новыми попытками и захватами храмов, и заявлениями в СМИ, и самим настроением", - написал Овчаренко в Telegram-канале "Правблог".
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ПЦУ была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетВладимир ЗеленскийУкраинарелигия
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