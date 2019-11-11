Признание ПЦУ другими Церквами усилит гонения на УПЦ, считает эксперт

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Признание так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) другими поместными церквами вызовет новый виток гонений на каноническую Украинскую православную церковь, заявил РИА Новости церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.

Ранее украинских раскольников признали Элладская церковь и Александрийский патриархат, они внесли имя главы ПЦУ Епифания в свои диптихи. Обе церкви, как и Константинопольский патриархат, возглавляют этнические греки.

"Конечно, ПЦУ будет чувствовать себя на коне после таких действий греческих иерархов, и, конечно, это может утихшую было кампанию по захвату храмов и шельмованию канонической Церкви опять стимулировать. Вполне можно ожидать нового витка гонений", - сказал Петрушко.

По его мнению, в этой связи на президента Украины Владимира Зеленского усилят давление и националистические силы в стране, которые поддерживают неканонические церковные структуры.

"Попытка Зеленского умиротворить ситуацию в стране наталкивается на сопротивление внутренних радикальных сил. Но, я думаю, что и извне их подогревают, так что ничего хорошего, к сожалению, спрогнозировать не получается", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь священник Украинской православной церкви, протоиерей Александр Овчаренко предполагает, что если ПЦУ признает и Иерусалимский патриархат, который возглавляет патриарх Феофил, также грек по национальности, то под удар националистов и раскольников, вдохновленных этим событием, фактически сразу и неминуемо попадут Киево-Печерская и Почаевская лавры.

"Если действительно следующей будет Иерусалимская православная церковь, в чем я лично не сомневаюсь, то нападения на лавры можно ожидать уже в декабре этого года, тем более почву они (националисты - ред.) уже подготовили новыми попытками и захватами храмов, и заявлениями в СМИ, и самим настроением", - написал Овчаренко в Telegram-канале " Правблог ".