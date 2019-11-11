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РИА Новости
Культура

У берегов Филиппин обнаружили самую глубоководную находку времен войны

20:26 11.11.2019 (обновлено: 20:56 11.11.2019)
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© Страница RV Petrel в Facebook Ученые обнаружили USS Johnston DD-557
 Ученые обнаружили USS Johnston DD-557
© Страница RV Petrel в Facebook
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили на глубине 6 тысяч 220 метров американский военный корабль, затонувший в заливе Лейте у берегов Филиппин в октябре 1944 года, сообщает Le Figaro.
В этом заливе прошло одно из самых масштабных морских сражений в Тихом океане. С японской стороны в нем участвовали 40 тысяч человек, а с американской — 140 тысяч. Ученые полагают, что при помощи дистанционно управляемой подлодки, они обнаружили обломок эскадренного миноносца USS Johnston (DD-557).
"Мы столкнулись с трудностями, из-за которых нам было сложно проводить это исследование", — рассказал Пол Майер, управлявший подлодкой. Обломок стал самой глубоководной находкой времен войны.
Как пишет издание, команда корабля USS Johnston сражалась героически даже после того, как миноносец загорелся. Из 327 членов экипажа выжили только 141.
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