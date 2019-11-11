У берегов Филиппин обнаружили самую глубоководную находку времен войны

В этом заливе прошло одно из самых масштабных морских сражений в Тихом океане. С японской стороны в нем участвовали 40 тысяч человек, а с американской — 140 тысяч. Ученые полагают, что при помощи дистанционно управляемой подлодки, они обнаружили обломок эскадренного миноносца USS Johnston (DD-557).