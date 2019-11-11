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РИА Новости

"Газпром" и "Молдовагаз" договорились продлить контракты на три года

16:08 11.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие . Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения о продлении контрактов на поставку и транзит российского газа на три года, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.
"АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему контракту на поставку и контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с главой "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.
По словам президента, до подписания контракта с "Газпромом" на транзит молдавская сторона должна заключить еще три важных документа: контракт на поставку природного газа, контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (его предстоит подписать с украинским оператором ГТС), а также контракт о межсетевом соединении для пунктов Алексеевка, Гребенники, Каушаны c украинским оператором.
Додон отметил, что текст контракта с "Газпромом" предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Молдавии тремя альтернативными путями: на границе Российской Федерации с Украиной (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), на границе Румынии с Украиной (ГИС Исакча, ГИС Орловка), и в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор на западной границе со странами ЕС.
"Завтра, 12 ноября, представители АО "Молдовагаз" вместе с представителями министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова отправятся на ГИС Исакча, ГИС Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами", - добавил Додон.
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Чебан отметил, что "Молдовагаз" по итогам недавних действий совместно с операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии готов принимать около 12,4 миллиона кубометров природного газа в день. Румынская и украинская стороны уже официально подтвердили факт завершения всех работ, необходимых для поставок газа.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Со-председатель молдавско-российской межправкомиссии Василий Шова в интервью РИА Новости говорил, что в вопросах поставок российского газа Молдавия зависит от Киева и его готовности договориться с РФ о транзите топлива.
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Василий ШоваИгорь ДодонГазпромЕвросоюзРумынияМолдавияАлексеевкаЭкономика
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