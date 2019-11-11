"Газпром" и "Молдовагаз" договорились продлить контракты на три года

КИШИНЕВ, 11 ноя - РИА Новости. "Молдовагаз" и "Газпром" достигли соглашения о продлении контрактов на поставку и транзит российского газа на три года, сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

"АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" достигли соглашения и готовы подписать в ближайшее время приложения к действующему контракту на поставку и контракту на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи с главой "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.

По словам президента, до подписания контракта с "Газпромом" на транзит молдавская сторона должна заключить еще три важных документа: контракт на поставку природного газа, контракт на транспортировку природного газа по территории Украины (его предстоит подписать с украинским оператором ГТС), а также контракт о межсетевом соединении для пунктов Алексеевка, Гребенники, Каушаны c украинским оператором.

Додон отметил, что текст контракта с "Газпромом" предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Молдавии тремя альтернативными путями: на границе Российской Федерации с Украиной (ГИС Суджа, ГИС Валуйки), на границе Румынии с Украиной (ГИС Исакча, ГИС Орловка), и в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор на западной границе со странами ЕС.

"Завтра, 12 ноября, представители АО "Молдовагаз" вместе с представителями министерства экономики и инфраструктуры Республики Молдова отправятся на ГИС Исакча, ГИС Орловка и Негру-Водэ, чтобы встретиться с румынскими и украинскими партнерами", - добавил Додон.

Чебан отметил, что "Молдовагаз" по итогам недавних действий совместно с операторами газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии готов принимать около 12,4 миллиона кубометров природного газа в день. Румынская и украинская стороны уже официально подтвердили факт завершения всех работ, необходимых для поставок газа.