В Чехии внепланово остановили первый энергоблок АЭС "Темелин"

"В понедельник на АЭС "Темелин" вне плана остановлен первый энергоблок. Причиной для этого стала обнаруженная техниками вибрация турбины, что, вероятнее всего, связано с резкими переменами уличной температуры. Ныне реактор находится на 30% своей мощности и пока нельзя точно сказать, когда он снова будет полностью введен в действие, это зависит от результатов контрольных испытаний. Нынешняя проблема с турбиной не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность на АЭС", - сообщил Свитак.