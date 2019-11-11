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РИА Новости
Ядерные технологии

В Чехии внепланово остановили первый энергоблок АЭС "Темелин"

16:07 11.11.2019 (обновлено: 16:08 11.11.2019)
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© AP Photo / David Veis/CTKАЭС Темелин в Чехии
АЭС Темелин в Чехии
© AP Photo / David Veis/CTK
АЭС Темелин в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 11 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок АЭС "Темелин", расположенной на юго-западе Чехии, в понедельник был внепланово остановлен из-за обнаруженной вибрации турбины, сообщил РИА Новости представитель станции Марек Свитак.
"В понедельник на АЭС "Темелин" вне плана остановлен первый энергоблок. Причиной для этого стала обнаруженная техниками вибрация турбины, что, вероятнее всего, связано с резкими переменами уличной температуры. Ныне реактор находится на 30% своей мощности и пока нельзя точно сказать, когда он снова будет полностью введен в действие, это зависит от результатов контрольных испытаний. Нынешняя проблема с турбиной не оказывает никакого влияния на ядерную безопасность на АЭС", - сообщил Свитак.
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По словам Свитака, в понедельник специалисты проведут на турбине первую часть контрольных измерений, следующие состоятся после того, как турбина остынет и будет полностью отключен реактор.
Обе существующие в Чехии АЭС, "Темелин" и "Дукованы" на юго-востоке страны, были построены в разное время по советским проектам. Старейшая из двух станций - "Дукованы" - была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".
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Ядерные технологииАЭС ТемелинРосатомЧехияНовости - Ядерные технологии
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