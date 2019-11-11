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РИА Новости

В Москве расцвел весенний первоцвет

15:57 11.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовВ "Аптекарском огороде" в Москве распустились первоцветы
В Аптекарском огороде в Москве распустились первоцветы
© РИА Новости / Евгений Биятов
В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первоцветы. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Цветок морозник расцвел в "Аптекарском огороде" в Москве из-за аномально теплой погоды, такое явление очень редко можно наблюдать, сообщили РИА Новости в пресс-службе сада.
Ранее в сети появились снимки первого подснежника, который расцвел на территории "Аптекарского огорода".
"Произошла путаница, расцвел у нас не подснежник, а морозник - это тоже весенний первоцвет. То, что цветок распустился - это аномальное явление. Связано это с тем, что в Москве держится такая теплая погода", - сообщили в пресс-службе.
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МоскваОбщество
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