Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:57Z
https://ria.ru/20191111/1560813226.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156081/29/1560812923_1:0:3299:1855_1036x0_80_0_0_cb0b40928dbe3ba74d1cdffb7cc8ed8b.jpg
РИА Новости

Жара, ноябрь

15:57 11.11.2019
1854
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЖара, ноябрь
Жара, ноябрь
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Российский иллюстратор-карикатурист Подвицкий Виталий Викторович
Виталий Подвицкий
Все материалы
Осень в этом году выдалась чуть ли не жаркой. Даже в ноябре ночные температуры иногда приближаются по своим значениям к майским показателям. Зима же, по заверениям синоптиков, тоже будет аномально теплой.
562735415
Обсудить 0
Карикатуры
Рекомендуем
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019
Медведев напомнил о последствиях за нарушение правил реализации нацпроектов
Бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг
Миллиардер, назвавший Россию главным врагом, идет в президенты США
Джеймс Ле Мезюрье
В МИД прокомментировали "российский след" в гибели основателя "Белых касок"
Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
Помпео рассказал о поставках оружия Украине для "войны с русскими"
Труба с вентилем на газоизмерительной станции
Сжиженного газа слишком много. Россия заменит его новой трубой в Китай
Большой противолодочный корабль Маршал Шапошников
Гиперзвуковые "клыки". Зачем Россия ставит новые ракеты на старые корабли
Участник акции протеста в Киеве
Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать
Фламинго в Нюрбинском районе
Минэкологии проверит сообщение об обнаружении фламинго в якутском селе
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Сувенирный рынок
В Китай — без иллюзий. Честный гид по Пекину
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Кружка пива
Пенное токсичное. Когда крафтовое пиво опасно для здоровья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"
09:00Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
08:59Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
08:58Министр обороны Боливии подал в отставку
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Лента новостейМолния