Вильфанд пообещал в европейской части России по-майски теплые ночи

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В ноябре погода будет разнообразная: сначала очень теплая. Что это значит? В понедельник погода будет еще высокая, ночью даже будет высокая температура, как в начале мая — 6-8 градусов выше нуля. Это очень высоко! Дневные температуры около 10 градусов. Во вторник необычное поведение температуры по нашим модельным расчетам меняется. Ветер уже будет не южный, как сейчас, в течение вторника будет понижение температуры. В ночь на среду температура будет около нулевой отметки. Так бывает довольно редко, когда днем температура понижается, а по области ночью будет от -2 до +2 градусов. Температура ночью около ноля, а днем положительные температуры до +5. До конца недели будет +5-7 выше ноля", — сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что прогноз верен для европейской части России.