Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T06:29Z
https://ria.ru/20191111/1560786789.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150707/43/1507074321_0:0:2947:1659_1036x0_80_0_0_95f100acae02d7dd9808d115b2c79311.jpg
РИА Новости

Вильфанд пообещал в европейской части России по-майски теплые ночи

03:40 11.11.2019 (обновлено: 06:29 11.11.2019)
874
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ночные температуры в европейской части России в начале недели будут соответствовать майским значениям, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В ноябре погода будет разнообразная: сначала очень теплая. Что это значит? В понедельник погода будет еще высокая, ночью даже будет высокая температура, как в начале мая — 6-8 градусов выше нуля. Это очень высоко! Дневные температуры около 10 градусов. Во вторник необычное поведение температуры по нашим модельным расчетам меняется. Ветер уже будет не южный, как сейчас, в течение вторника будет понижение температуры. В ночь на среду температура будет около нулевой отметки. Так бывает довольно редко, когда днем температура понижается, а по области ночью будет от -2 до +2 градусов. Температура ночью около ноля, а днем положительные температуры до +5. До конца недели будет +5-7 выше ноля", — сказал Вильфанд.
Ученый уточнил, что прогноз верен для европейской части России.
Женщина занимается скандинавской ходьбой
03:04РИА Новости
Зима в Центральной России пока "не просматривается", сообщил Вильфанд
902401
Обсудить 1
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Пьяный мужчина
Названы самые "пьющие" страны мира
Артем Шейнин
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Кит-белуха
Игравшую с моряками белуху посчитали "российским шпионом"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко высказался в ответ на заявление главы офиса Зеленского
Терминал А аэропорта Внуково
Создан аппарат, позволяющий снять запрет на провоз жидкости в самолете
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев ответил на обвинение в "сдаче" Восточной Европы
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для России
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Моралес заявил, что его попытались незаконно арестовать
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Вильфанд назвал сильные температурные аномалии середины ноября в России
Женщина занимается скандинавской ходьбой
Зима в Центральной России пока "не просматривается", сообщил Вильфанд
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Разговор по мобильному телефону
Аналитики спрогнозировали рост цен на сотовую связь в 2020 году
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян предложила Моралесу работу телеведущим на RT
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Генсек ООН призвал обеспечить безопасность дипмиссий в Боливии
08:15Серийное производство винтовки Чукавина начнется в ближайшие два года
08:14"Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
08:04Новейший автомат АК-12 получит версию в калибре стандарта НАТО
07:49Экологи выяснят судьбу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье
07:32Моряки рассказали, как спасли дайвера, который двое суток пробыл в море
07:19"Почта России" сократит контрольные сроки доставки посылок
07:06В Петербург придет московское тепло
07:06Леонид Якубович пошутил о своем "тяжелом положении"
06:52"Трансконтейнер" обсуждает перевозку пищевых продуктов в Китай через Россию
06:36Командующий полицией Боливии заявил, что ордера на арест Моралеса нет
06:27США призывают правительство Ирака прекратить насилие против протестующих
06:26"Трансконтейнер" планирует в 2020 году открыть два новых офиса в Китае
06:25Семья Бута получила дополнительный день свидания с ним за счет праздника
06:06В Приморье на "Земле леопарда" ввели пожароопасный период
06:03Российский НИИ эпидемиологии разработал новый подход к генному лечению ВИЧ
06:02Трамп назвал очень плохим шагом решение Ирана обогащать уран
05:31Бразилия не считает ситуацию с отставкой руководства Боливии госпереворотом
05:14Российский спецназ прибыл в Китай для участия в учениях стран АСЕАН
05:12СМИ сообщили, какие условия партнер Джулиани выдвигал украинским властям
Лента новостейМолния