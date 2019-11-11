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РИА Новости

Kaspersky Lab рассказала о количестве DDoS-атак, устраиваемых школьниками

15:59 11.11.2019 (обновлено: 16:00 11.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакерская атака
Хакерская атака
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Хакерская атака. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьники оказались ответственны за половину DDoS-атак, прошедших в ряде стран в третьем квартале 2019 года, об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".
Согласно документу, по итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на 32% в годовом выражении, и на 30% - в квартальном. Пиковым месяцем квартала стал сентябрь - за 30 дней в начале осени было зафиксировано 53% всех DDoS-атак в отчетном периоде.
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"И что характерно, более половины этих сентябрьских атак (60%) были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования: электронные дневники, сайты образовательных учреждений и т.п. Причина очевидна: учащиеся вернулись в школы и с большой долей вероятности могли организовать атаки из хулиганских побуждений. Примечательно, что Россия оказалась в топе стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы", - говорится в документе.
По мнению экспертов, активизация "DDoS-дилетантов" привела к тому, что за три месяца ощутимо сократилось число "умных" атак - технически более сложных и требующих от злоумышленников большей изобретательности.
По словам менеджера по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселёва, причина может быть и позитивная: рынок DDoS достаточно насытился и перестал расти. Однако он ожидает роста их числа в четвертом квартале. "Увеличится и общее количество атак, и их "умных" разновидностей, и общая их продолжительность. Конец года - сезон праздников и сопутствующего увеличения коммерческой активности, что всегда тянет за собой и активность преступную", - приводятся его слова в релизе.
В целом же третий квартал 2019 года прошел относительно спокойно, выраженные пики и спады наблюдались только в июле. Самым бурным днем оказалось 22 июля, когда количество DDoS-атак достигло 457, а самым тихим днем стало 11 августа - тогда было зафиксировано всего 65 атак. "Наиболее безопасным с точки зрения DDoS днем оказалось воскресенье - в этот день совершалось чуть менее 11% атак. Статистическое большинство атак происходило в понедельник (18%). Наконец, самая длинная атака прошедшего квартала продолжалась 279 часов (11,6 суток) и была направлена против китайского провайдера связи", - говорится в релизе.
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