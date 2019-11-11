Kaspersky Lab рассказала о количестве DDoS-атак, устраиваемых школьниками

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Школьники оказались ответственны за половину DDoS-атак, прошедших в ряде стран в третьем квартале 2019 года, об этом говорится в исследовании Школьники оказались ответственны за половину DDoS-атак, прошедших в ряде стран в третьем квартале 2019 года, об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского"

Согласно документу, по итогам третьего квартала 2019 года общее число DDoS-атак увеличилось на 32% в годовом выражении, и на 30% - в квартальном. Пиковым месяцем квартала стал сентябрь - за 30 дней в начале осени было зафиксировано 53% всех DDoS-атак в отчетном периоде.

"И что характерно, более половины этих сентябрьских атак (60%) были направлены на ресурсы, связанные со сферой образования: электронные дневники, сайты образовательных учреждений и т.п. Причина очевидна: учащиеся вернулись в школы и с большой долей вероятности могли организовать атаки из хулиганских побуждений. Примечательно, что Россия оказалась в топе стран, где были обнаружены DDoS-атаки на образовательные ресурсы", - говорится в документе.

По мнению экспертов, активизация "DDoS-дилетантов" привела к тому, что за три месяца ощутимо сократилось число "умных" атак - технически более сложных и требующих от злоумышленников большей изобретательности.

По словам менеджера по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексея Киселёва, причина может быть и позитивная: рынок DDoS достаточно насытился и перестал расти. Однако он ожидает роста их числа в четвертом квартале. "Увеличится и общее количество атак, и их "умных" разновидностей, и общая их продолжительность. Конец года - сезон праздников и сопутствующего увеличения коммерческой активности, что всегда тянет за собой и активность преступную", - приводятся его слова в релизе.