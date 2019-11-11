Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии

"Пятого ноября 2019 года Марина Головина осуждена Верх-Исетским судом по пункту "в" части 2 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража с причинением значительного ущерба) и приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима", – говорится в сообщении полиции.