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РИА Новости

Губернатор Сахалина и "Роснефть" заочно поспорили о ценах на бензин

15:48 11.11.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской областиВрио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
© Фото : пресс-служба губернатора Сахалинской области
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.
"Вторую неделю сахалинцы активно говорят о ценах на топливо. И тут, действительно, есть что обсудить. В Южно-Сахалинске литр 92-го (бензина марки Аи-92 - ред.) в среднем стоит 44,75 (рубля - ред.), во Владивостоке – 41,50, в Москве – 42,30, а в Охе, нефтяной столице Сахалина – 49.35! И это очень дорого... Если бы у меня было право решить этот вопрос немедленно – я бы его решил. Но у меня этого права нет, поэтому мы продолжим борьбу с теми, кто это право имеет", - написал Лимаренко на своей официальной странице в Instagram.
"Роснефть" в свою очередь опубликовала на своём сайте "Разъяснение ситуации с ценами на автомобильное топливо на острове Сахалин" в связи "с поднятым администрацией Сахалинской области вопросом о разнице цен на нефтепродукты на АЗС острова и соседних областей".
"Разница в цене на бензин Аи-92 на АЗС "Роснефти" в Южно-Сахалинске и на материковой части страны не превышает 70 копеек. Так, в Южно-Сахалинске на АЗС "РН-Востокнефтепродукт" литр Аи-92 стоит 44,75 рубля, а во Владивостоке - 44,05 рубля. А на автоматической АЗС в Южно-Сахалинске цена еще на 60-70 копеек ниже и практически равна цене во Владивостоке. В целом по Сахалину цена на Аи-95 находится на уровне московской, а в Южно-Сахалинске даже дешевле, чем в Москве, на 25-30 копеек", - говорится в сообщении компании.
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В нем также отмечается, что в сложившейся экономической ситуации, при недостатке нефтеперерабатывающих мощностей в регионе и удаленности от острова Комсомольского НПЗ (в зависимости от маршрута - 1-2,25 тысячи километров), кроме "Роснефти" других поставщиков автомобильного топлива для розничных сетей острова нет. Поставки топлива на Сахалин для компании, по сути, не являются коммерческой деятельностью, "Роснефть" таким образом выполняет социальную функцию, также говорится в сообщении.
"Сахалин входит в число регионов, получающих самые высокие доходы в региональный бюджет, в том числе от добычи нефти и газа на острове. Местные власти, в случае необходимости, могли бы организовать субсидирование транспортировки поставок топлива на удаленные АЗС. В свою очередь "Роснефть" продолжит бесперебойное обеспечение Сахалина, доставляя автомобильное топливо во все, даже самые удаленные районы острова", - подчеркивает компания.
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Валерий ЛимаренкоРоснефтьАИ-92ОхаВладивостокАИ-95Экономика
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