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РИА Новости

Доценту СПбГУ Соколову предъявят обвинение в убийстве аспирантки

15:41 11.11.2019 (обновлено: 19:20 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову в понедельник предъявят обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил журналистам адвокат Александр Почуев.
"Пока Соколов находится в статусе подозреваемого, сейчас ему будет предъявлено обвинение. Это произойдет перед тем, как Соколова по решению суда поместят в СИЗО", — сказал Почуев.
"Да, сегодня", — ответил он на вопрос, когда это произойдет.
Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
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Ранее на заседании суда следователь попросил об аресте Соколова, заметив, что это преступление "не может быть не связно с лишением свободы". Впоследствии суд поместил ученого в СИЗО до 8 января.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды на набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на Мойке, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.
Автомобиль Следственного комитета России у дома на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, где проживал историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук Олег Соколов
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