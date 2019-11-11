Доценту СПбГУ Соколову предъявят обвинение в убийстве аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову в понедельник предъявят обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко , заявил журналистам адвокат Александр Почуев.

"Пока Соколов находится в статусе подозреваемого, сейчас ему будет предъявлено обвинение. Это произойдет перед тем, как Соколова по решению суда поместят в СИЗО", — сказал Почуев.

"Да, сегодня", — ответил он на вопрос, когда это произойдет.

Ранее на заседании суда следователь попросил об аресте Соколова, заметив, что это преступление "не может быть не связно с лишением свободы". Впоследствии суд поместил ученого в СИЗО до 8 января.