Доценту СПбГУ Соколову предъявят обвинение в убийстве аспирантки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя — РИА Новости. Доценту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову в понедельник предъявят обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, заявил журналистам адвокат Александр Почуев.
"Пока Соколов находится в статусе подозреваемого, сейчас ему будет предъявлено обвинение. Это произойдет перед тем, как Соколова по решению суда поместят в СИЗО", — сказал Почуев.
"Да, сегодня", — ответил он на вопрос, когда это произойдет.
Ранее на заседании суда следователь попросил об аресте Соколова, заметив, что это преступление "не может быть не связно с лишением свободы". Впоследствии суд поместил ученого в СИЗО до 8 января.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды на набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на Мойке, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном.