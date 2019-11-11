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РИА Новости

Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского

15:36 11.11.2019 (обновлено: 15:37 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики завершили практическую фазу разведения сил в районе поселка Петровское в Донбассе, процесс разминирования планируют начать во вторник, заявил в понедельник начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.
Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября. По данным силовиков, к отводу на указанном участке подлежат 42 военнослужащих вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.
Боец народной милиции ДНР
10 ноября, 11:05РИА Новости
ВСУ открыли огонь в районе участка разведения сил, заявили в ДНР
"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12.00 (13.00 мск) завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств - силы и средства разведены. Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили. Они (ОБСЕ – ред.) проведут верификацию с помощью квадрокоптера и других средств. С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы - разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - цитирует Агеева агентство УНИАН.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Глава ДНР Денис Пушилин
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