Программа профобучения женщин, имеющих детей, начнется в 2020 году

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Программа по переобучению и повышению квалификации женщин, имеющих с детей, стартует в 2020 году. Помимо матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, обучение также смогут пройти мамы без трудового стажа, воспитывающие детей дошкольного возраста, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", – отмечает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Согласно программе, в 2020-2024 годах привлечь к участию в проекте удастся не менее 230 тыс. россиянок. Период обучения будет составлять не более шести месяцев, на финансирование одного курса бюджетом предусмотрено в среднем 46-48 тыс. рублей.

"Участие в программе предоставит женщине возможность по направлению органов службы занятости повысить квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место. Или же она сможет переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда, чтобы устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка", – добавил глава Минтруда России.

Также для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, предусмотрена выплата стипендии в размере минимальной оплаты труда с учетом районного коэффициента.

В настоящее время профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется в рамках исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов. Поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас. На реализацию данного проекта в 2020–2024 годах будет выделено 11,1 млрд рублей федерального бюджета.