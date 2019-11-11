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РИА Новости

Программа профобучения женщин, имеющих детей, начнется в 2020 году

15:38 11.11.2019 (обновлено: 16:12 11.11.2019)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщины с детьми на прогулке
Женщины с детьми на прогулке
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Программа по переобучению и повышению квалификации женщин, имеющих с детей, стартует в 2020 году. Помимо матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, обучение также смогут пройти мамы без трудового стажа, воспитывающие детей дошкольного возраста, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.
"Изначально планировалась обучать женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Однако до начала реализации программы мы решили расширить категории ее участников. Право пройти обучение получат и женщины, которые не состоят в трудовых отношениях и имеют детей дошкольного возраста", – отмечает министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Согласно программе, в 2020-2024 годах привлечь к участию в проекте удастся не менее 230 тыс. россиянок. Период обучения будет составлять не более шести месяцев, на финансирование одного курса бюджетом предусмотрено в среднем 46-48 тыс. рублей.
"Участие в программе предоставит женщине возможность по направлению органов службы занятости повысить квалификацию и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место. Или же она сможет переобучиться по профессии, востребованной на региональном рынке труда, чтобы устроиться на работу, наиболее подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка", – добавил глава Минтруда России.
Также для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, предусмотрена выплата стипендии в размере минимальной оплаты труда с учетом районного коэффициента.
В настоящее время профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, реализуется в рамках исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств региональных бюджетов. Поддержка из федерального бюджета позволит обучить в 2,5 раза больше женщин с детьми, чем сейчас. На реализацию данного проекта в 2020–2024 годах будет выделено 11,1 млрд рублей федерального бюджета.
Программа разработана в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет" и национального проекта "Демография".
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НацпроектыМинистерство труда и социальной защиты РФМаксим Топилин
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