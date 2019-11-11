Власти Чувашии к 2024 году планируют снизить уровень бедности вдвое

ЧЕБОКСАРЫ, 11 ноя – РИА Новости. Власти Чувашии к 2024 году планируют снизить уровень бедности в регионе вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года уровень бедности в республике снизится в два раза по сравнению с 2018 годом, инвестиции в основной капитал на душу населения – за исключением бюджетных средств – увеличатся в два раза, среднедушевые денежные доходы жителей повысятся в полтора раза, снизится уровень безработицы", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе уточнили, что на реализацию основных мероприятий программы планируется направить 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены, в частности, на создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержку приоритетных инвестпроектов, переселение жителей Чувашии из аварийного жилья, строительство автомобильной дороги в обход города Ядрин с выходом на автодорогу "Сура", субсидирование ипотечных кредитов жителей и строительство нового лечебного корпуса Республиканской клинической больницы Минздрава Чувашии в Чебоксарах.
В пресс-службе добавили, что власти Чувашии с 2020 по 2024 годы планируют направить 37,3 миллиарда рублей (в том числе 36,2 миллиарда рублей из федерального бюджета) на дополнительные мероприятия в рамках госпрограмм, в частности на реализацию инвестиционных проектов в сфере АПК, развитие комплекса услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, строительство объектов транспортной, коммунальной, инженерной инфраструктуры, капитальный ремонт мостов, ускоренную замену лифтов в республиканском жилом фонде, оказание социальной помощи, строительство и реконструкцию объектов социальной сферы.