Власти Чувашии к 2024 году планируют снизить уровень бедности вдвое

ЧЕБОКСАРЫ, 11 ноя – РИА Новости. Власти Чувашии к 2024 году планируют снизить уровень бедности в регионе вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2024 года уровень бедности в республике снизится в два раза по сравнению с 2018 годом, инвестиции в основной капитал на душу населения – за исключением бюджетных средств – увеличатся в два раза, среднедушевые денежные доходы жителей повысятся в полтора раза, снизится уровень безработицы", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что на реализацию основных мероприятий программы планируется направить 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены, в частности, на создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержку приоритетных инвестпроектов, переселение жителей Чувашии из аварийного жилья, строительство автомобильной дороги в обход города Ядрин с выходом на автодорогу "Сура", субсидирование ипотечных кредитов жителей и строительство нового лечебного корпуса Республиканской клинической больницы Минздрава Чувашии в Чебоксарах.