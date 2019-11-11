Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:49Z
https://ria.ru/20191111/1560811934.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/148570/38/1485703854_0:66:1474:895_1036x0_80_0_0_9895a6f22c4e4013e47d4edf26309ed2.jpg
РИА Новости

Курганские власти проводят разбирательство из-за фото супа с червем в школе

15:34 11.11.2019 (обновлено: 15:49 11.11.2019)
275
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкШкольная столовая
Школьная столовая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Школьная столовая. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Департамент образования и науки Курганской области обратится в региональное управление Роспотребнадзора после информации в соцсетях о червяке в супе в школьной столовой в Юргамышском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Юргамышскому району, выложена фотография из местной школы, на которой в тарелке с молочным супом виден плавающий червь.
По данным департамента, информация об инциденте в школьной столовой поступила 11 ноября. Обращений от родителей по этому факту не было.
Стакан воды
1 июня, 14:11РИА Новости
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
"…Администрация Юргамышской школы готовит обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку производителя крупы (риса), из которой было приготовлено блюдо. Также департамент образования и науки предлагает организовать в школах общественные родительские объединения по контролю за школьным питанием, где это еще не сделано, а также включить родителей в состав бракеражной комиссии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в октябре во всех муниципалитетах области прошли внеплановые проверки практически во всех школах, к ним привлекли общественность, родителей. В основном нарушения касались соответствия меню и состояния посуды.
Юргамышская школа не впервые попадает в поле зрения в связи с некачественным питанием. Прошлой зимой на странице в социальной сети "ВКонтакте", посвященной Кургану, появилась фотография из столовой школы, где в тарелке с супом из макарон и картофеля плавала субстанция с белыми отростками. Пользователи в комментариях предположили, что это говяжьи щеки. Проверка следствия тогда показала, что суп был из консервов тушенки, в которых содержались субпродукты.
Работник столовой-пекарни. Архивное фото.
27 марта 2018, 08:00РИА Новости
"Лишь бы не сел на горшок". Как устроен бизнес на школьных столовых
000031
Обсудить 1
РоспотребнадзорКурганская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Практически вся Кубань вовлечена в движение WorldSkills, заявил губернатор
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии занял пятое место среди руководителей субъектов Федерации
Девочки за фортепиано
Ученые выяснили, как музыкальное образование влияет на человека
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Советский и российский педагог Михаил Щетинин
Умер академик РАО Михаил Щетинин
Джеймс Ле Мезюрье
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков отметил стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов
Город Омск
В Омске откроется детский технопарк кванториум
Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
Василий Пушков выступает на образовательной сессии в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле
SputnikPro расширяет географию: на орбите проекта - Сеул
Женщина в наручниках
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии
Флаги стран-участниц встречи лидеров БРИКС
Говорить о расширении БРИКС пока рано, считают эксперты
Участник VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Москве
В МИД допустили возможность проведения саммита БРИКС в расширенном формате
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Путин и Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста запустят "Силу Сибири"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока — 2" подал в суд на Евросоюз
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния