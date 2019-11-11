Курганские власти проводят разбирательство из-за фото супа с червем в школе

ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Департамент образования и науки Департамент образования и науки Курганской области обратится в региональное управление Роспотребнадзора после информации в соцсетях о червяке в супе в школьной столовой в Юргамышском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.

В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Юргамышскому району, выложена фотография из местной школы, на которой в тарелке с молочным супом виден плавающий червь.

По данным департамента, информация об инциденте в школьной столовой поступила 11 ноября. Обращений от родителей по этому факту не было.

"…Администрация Юргамышской школы готовит обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку производителя крупы (риса), из которой было приготовлено блюдо. Также департамент образования и науки предлагает организовать в школах общественные родительские объединения по контролю за школьным питанием, где это еще не сделано, а также включить родителей в состав бракеражной комиссии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в октябре во всех муниципалитетах области прошли внеплановые проверки практически во всех школах, к ним привлекли общественность, родителей. В основном нарушения касались соответствия меню и состояния посуды.