В России почти 40 поселений остаются подтопленными на северо-западе страны

"В рамках совещания также обсудили меры по ликвидации последствий прохождения паводков на территории Вологодской, Новгородской и Костромской областей. На сегодняшний день в 39 населенных пунктах, остаются подтопленными 13 жилых домов, более 580 приусадебных участков, 8 низководных мостов и 20 участков автомобильных дорог", - сообщили в пресс-службе.