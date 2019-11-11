В России почти 40 поселений остаются подтопленными на северо-западе страны

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Почти 40 населенных пунктов в Вологодской, Новгородской и Костромской областях еще не освободились от паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"В рамках совещания также обсудили меры по ликвидации последствий прохождения паводков на территории Вологодской, Новгородской и Костромской областей. На сегодняшний день в 39 населенных пунктах, остаются подтопленными 13 жилых домов, более 580 приусадебных участков, 8 низководных мостов и 20 участков автомобильных дорог", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что обстановка стабилизируется, уровень воды снижается. Идут восстановительные работы, пострадавшим оказывают адресную помощь.