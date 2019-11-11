В Бурятии в войсковой части нашли тело военнослужащего-контрактника

КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Военные совместно с правоохранительными органами выясняют обстоятельства смерти контрактника в одной из воинских частей в Бурятии, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
"По докладу с места, военнослужащий был обнаружен в спальном помещении (кубрике для отдыха на 4 человек) в кровати в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что комиссия общевойскового объединения Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами "проводит проверку по факту смерти военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей округа, дислоцированной в Республике Бурятия".