В Бурятии в войсковой части нашли тело военнослужащего-контрактника

"По докладу с места, военнослужащий был обнаружен в спальном помещении (кубрике для отдыха на 4 человек) в кровати в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.