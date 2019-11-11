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РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали причину госпитализации школьников на Кубани

15:26 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Причиной госпитализации полусотни школьников в Кропоткине на Кубани стал возбудитель кишечной инфекции – норовирус, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Ранее региональный минздрав сообщал, что в субботу в детское инфекционное отделение кропоткинской больницы стали массово поступать из нескольких учебных заведений дети с жалобами и "кишечными явлениями". По последним данным минздрава, госпитализированы 57 школьников в состоянии удовлетворительном и средней тяжести.
По данным Роспотреднадзора, с субботы на воскресенье за медпомощью обратились 65 детей из семи школ Кавказского района, в стационарах находятся 53 ребенка в удовлетворительном состоянии. По данным краевого СУСК, в стационарах остаются 39 человек.
"По результатам проведенных лабораторных исследований у 36 человек выделен возбудитель кишечной инфекции - норовирус… В образовательных учреждениях организовано проведение полного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий… Проведен отбор проб… (вода, пищевые продукты) и обследован персонал пищеблоков. Организованы внеплановые проверки организаций, осуществляющих поставку продуктов питания в школы, где были зарегистрированы случаи заболевания", - сообщает управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что по результатам проверки, в случае выявления нарушений, будут приняты меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности соответствующих учреждений. По данным ведомства, случаев заболевания в других образовательных учреждениях Кропоткина и Кавказского района не зарегистрировано.
В воскресенье следственное управление сообщило о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Прокуратура Краснодарского края объявила о начале своей проверки.
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