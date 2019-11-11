Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:22Z
https://ria.ru/20191111/1560810468.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155950/61/1559506156_84:427:2965:2048_1036x0_80_0_0_93f800086f8c5ca8702fac8a554ed3d5.jpg
РИА Новости

Силовики два раза нарушили перемирие в районе Петровского, заявили в ДНР

15:22 11.11.2019
122
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военные
Украинские военные
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики дважды в понедельник нарушили режим прекращения огня в районе разведения сил и средств у населенного пункта Петровское, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября. По данным силовиков, к отводу на указанном участке подлежат 42 военнослужащих вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке.
Глава ДНР Денис Пушилин
Вчера, 13:36РИА Новости
Пушилин предложил разбить отвод сил в Донбассе на участки
"Сегодня в 13.30 (совпадает с мск – ред.)… вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и оружия в направлении участка разведения сил и средств № 3 в направлении Богдановка – Петровское... Отметим, что второй день подряд вооруженные формирования Украины нарушают режим тишины в данном районе", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что вчера во время обстрела на данном участке находились руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, а также заместитель главы миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
Участник акции протеста в Киеве
Вчера, 08:00РИА Новости
Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать
000150
Обсудить 1
Марк ЭтерингтонСитуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовСММ ОБСЕСЦККВ мире
Рекомендуем
Петровское, Донбасс
Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского
Глава ДНР Денис Пушилин
Пушилин предложил разбить отвод сил в Донбассе на участки
Джеймс Ле Мезюрье
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровское
В ДНР заявили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ
Сотрудник следственного комитета России
На северо-западе Москвы утонули двое причальных рабочих
Логотип неправительственной добровольческой организации Белые каски
Турецкие власти начали расследование смерти организатора "Белых касок"
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Мааса о "неспособности Европы защититься"
В Аптекарском огороде в Москве распустились первоцветы
В Москве расцвел весенний первоцвет
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
На границе Сирии стартовал четвертый совместный российско-турецкий патруль
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
СМИ сообщили о трех погибших в результате взрывов в сирийском Камышли
Режиссер Роман Хрущ
Умер режиссер Роман Хрущ
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
В Евросоюзе призвали продолжать оказывать давление на Россию
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: при строительстве "Восточного" было похищено 11 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния