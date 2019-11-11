Силовики два раза нарушили перемирие в районе Петровского, заявили в ДНР

"Сегодня в 13.30 (совпадает с мск – ред.)… вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и оружия в направлении участка разведения сил и средств № 3 в направлении Богдановка – Петровское... Отметим, что второй день подряд вооруженные формирования Украины нарушают режим тишины в данном районе", - заявил представитель ведомства.

Он добавил, что вчера во время обстрела на данном участке находились руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, а также заместитель главы миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.