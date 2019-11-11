Силовики два раза нарушили перемирие в районе Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики дважды в понедельник нарушили режим прекращения огня в районе разведения сил и средств у населенного пункта Петровское, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября. По данным силовиков, к отводу на указанном участке подлежат 42 военнослужащих вооруженных сил Украины, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. В ДНР заявили в субботу, что уже завершили отвод своих сил на этом участке.
"Сегодня в 13.30 (совпадает с мск – ред.)… вооруженные формирования Украины открыли огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и оружия в направлении участка разведения сил и средств № 3 в направлении Богдановка – Петровское... Отметим, что второй день подряд вооруженные формирования Украины нарушают режим тишины в данном районе", - заявил представитель ведомства.
Он добавил, что вчера во время обстрела на данном участке находились руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, а также заместитель главы миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.