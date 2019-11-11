Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:15Z
https://ria.ru/20191111/1560810182.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156073/60/1560736069_0:265:2990:1947_1036x0_80_0_0_23ba891317f60531031a54ebc2eac5b9.jpg
РИА Новости

Гамбия подала в суд ООН иск, обвиняющий власти Мьянмы в геноциде

15:15 11.11.2019
204
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Международного суда ООН в Гааге
Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Международного суда ООН в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минюст Гамбии подал в Международный суд ООН иск, обвиняющий власти Мьянмы в геноциде народности рохинджа, сообщает правозащитная организация Human Right Watch.
Министр юстиции Гамбии, выполняющий также обязанности генерального прокурора, Абубакарр Тамбаду сообщил о предпринятой инициативе в понедельник на встрече с представителями десяти правозащитных организаций в Гааге.
Здание Конгресса США
30 октября, 01:08РИА Новости
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
В заявлении МИД западноафриканской страны, опубликованном днем ранее, говорилось, что Гамбия выступает как страна-участник Конвенции о геноциде и наказании за него 1948 года. Мьянма присоединилась к соглашению в 1956 году.
Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.
Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.
Международная независимая комиссия по поиску фактов в Мьянме в середине сентября опубликовала доклад, в котором говорилось, что власти страны должны предстать перед Международным судом ООН за массовые нарушения прав человека, геноцид и преступления против человечности.
Военно-исторический фестиваль в Новгородской области
20 сентября, 03:05Радио Sputnik
В ФРГ установили личности карателей, причастных к геноциду на Новгородчине
201033
Обсудить 0
МьянмаООНГамбияВ мире
Рекомендуем
Джеймс Ле Мезюрье
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть организатора "Белых касок"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования в северо-восточной Сирии
Россия и Турция завершили четвертое патрулирование на севере Сирии
Алексей Бурков
Посольство России сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США
Логотип неправительственной добровольческой организации Белые каски
Турецкие власти начали расследование смерти организатора "Белых касок"
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявление Мааса о "неспособности Европы защититься"
Филарет Денисенко
Суд в Киеве отменил приостановку ликвидации структуры раскольника Филарета
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Слуцкий назвал происходящие в Боливии события срежиссированными
Косово
Гана отозвала признание независимости Косово
Путин попросил не следовать примеру советской замкнутой экономики
Путин призвал не повторять ошибок СССР
Лидер крайне правой испанской партии Вокс Сантьяго Абаскаль
Эксперт оценил итоги выборов в Испании
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Испания осудила вмешательство армии Боливии в политический процесс
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил разработать предложения по контролю реализации нацпроектов
Флаги государств членов ЕС в здании Европейского Совета в Брюсселе
В Евросоюзе призвали продолжать оказывать давление на Россию
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Результаты опроса жителей Донбасса повергли Киев в шок
Часть здания Государственной Третьяковской галереи
В Третьяковке сожалеют об инциденте с кормящей женщиной в одном из залов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния