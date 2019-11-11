Гамбия подала в суд ООН иск, обвиняющий власти Мьянмы в геноциде

Министр юстиции Гамбии, выполняющий также обязанности генерального прокурора, Абубакарр Тамбаду сообщил о предпринятой инициативе в понедельник на встрече с представителями десяти правозащитных организаций в Гааге.

В заявлении МИД западноафриканской страны, опубликованном днем ранее, говорилось, что Гамбия выступает как страна-участник Конвенции о геноциде и наказании за него 1948 года. Мьянма присоединилась к соглашению в 1956 году.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами"-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011-2012 годах.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы Бангладеш.