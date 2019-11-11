Россия и Турция завершили четвертое патрулирование на севере Сирии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Сирии завершилось четвертое совместное с Турцией патрулирование границы, сообщили в Минобороны России.
"Четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 80 километров за время около двух часов, и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах. Согласно сообщению, в состав патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" турецкой пограничной службы, а также около 50 военнослужащих обоих государств.
Добавляется, что мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечил беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии