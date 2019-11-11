Россия и Турция завершили четвертое патрулирование на севере Сирии

"Четвертый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции завершил совместное патрулирование нового района сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода населенного пункта Шейрек, преодолел маршрут протяженностью около 80 километров за время около двух часов, и завершил свою работу, вернувшись в исходный пункт", - говорится в сообщении.