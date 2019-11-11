Турецкие власти начали расследование смерти организатора "Белых касок"

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.