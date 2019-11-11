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РИА Новости

Турецкие власти начали расследование смерти организатора "Белых касок"

15:07 11.11.2019
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© AFP 2019 / Amer AlhamweЛоготип неправительственной добровольческой организации "Белые каски"
Логотип неправительственной добровольческой организации Белые каски
© AFP 2019 / Amer Alhamwe
Логотип неправительственной добровольческой организации "Белые каски". Архивное фото
АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье, говорится в сообщении администрации Стамбула.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. Ле Мезюрье был бывшим офицером британской разведки Ми-6.
© Фото : страница James Le Mesurier в TwitterДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© Фото : страница James Le Mesurier в Twitter
Джеймс Ле Мезюрье
"Начато всестороннее расследование обстоятельств смерти бывшего офицера британской разведки", - сообщили городские власти.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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Белые каскиДжеймс Ле МезюрьеМи-6СтамбулВ мире
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