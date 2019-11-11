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РИА Новости

Медведев поручил разработать предложения по контролю реализации нацпроектов

15:07 11.11.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил окончательно сформировать предложения по финансовому контролю при реализации нацпроектов.
"Нужно окончательно сформировать предложения, я бы просил это сделать и отразить в проекте протокольного решения, и по финансовому контролю (при реализации нацпроектов - ред.)", - сказал он в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.
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Также Медведев согласился с тем, что Генпрокуратуру нужно информировать о случаях несвоевременного расходования средств.
"Чтобы эта информация у коллег из Генпрокуратуры была, чтобы применять меры прокурорского реагирования или в случае необходимости уже обращаться за тем, чтобы возбудить уголовное дело", - заключил премьер.
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Дмитрий МедведевГенеральная прокуратура РФЭкономика
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