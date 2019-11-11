Медведев поручил разработать предложения по контролю реализации нацпроектов

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил окончательно сформировать предложения по финансовому контролю при реализации нацпроектов.
"Нужно окончательно сформировать предложения, я бы просил это сделать и отразить в проекте протокольного решения, и по финансовому контролю (при реализации нацпроектов - ред.)", - сказал он в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.
Также Медведев согласился с тем, что Генпрокуратуру нужно информировать о случаях несвоевременного расходования средств.
"Чтобы эта информация у коллег из Генпрокуратуры была, чтобы применять меры прокурорского реагирования или в случае необходимости уже обращаться за тем, чтобы возбудить уголовное дело", - заключил премьер.