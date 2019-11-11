Слуцкий назвал происходящие в Боливии события срежиссированными

"Происходящее в Боливии – результат кампании, срежиссированной далеко за пределами Сукре. Не сомневаюсь, что внешние силы - нетрудно догадаться с чьей подачи - подогревали оппозицию. США, как известно, призывали к активной мобилизации против избранного главы государства Эво Моралеса. В результате президентские выборы по уже знакомой схеме стали поводом для организации очередной "цветной революции" и вывода ситуации за рамки правового поля", - сказал Слуцкий журналистам.