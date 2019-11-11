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РИА Новости

Слуцкий назвал происходящие в Боливии события срежиссированными

15:03 11.11.2019
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© REUTERS / Danilo BalderramaУчастники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
Участники антиправительственной акции протеста в городе Кочабамба, Боливия. 8 ноября 2019
© REUTERS / Danilo Balderrama
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает события в Боливии результатом срежиссированной кампании.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Происходящее в Боливии – результат кампании, срежиссированной далеко за пределами Сукре. Не сомневаюсь, что внешние силы - нетрудно догадаться с чьей подачи - подогревали оппозицию. США, как известно, призывали к активной мобилизации против избранного главы государства Эво Моралеса. В результате президентские выборы по уже знакомой схеме стали поводом для организации очередной "цветной революции" и вывода ситуации за рамки правового поля", - сказал Слуцкий журналистам.
Он полагает, что Моралеса вынудили подать в отставку, но он поступил как "настоящий государственный деятель, не став ввергать свою страну в кровопролитное гражданское противостояние".
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"Это выбор патриота, думающего, прежде всего, о благополучии своих сограждан. Важно, чтобы и другие стороны в Боливии осознавали необходимость мирного развития политического процесса, проведения честных и легитимных выборов при отсутствии вмешательства извне, восстановления работы всех государственных структур. Иначе на карте Латинской Америки может появиться новый пылающий очаг", - добавил глава думского комитета.
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