Практически вся Кубань вовлечена в движение WorldSkills, заявил губернатор

КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Международное движение WorldSkills охватывает практически весь Краснодарский край, в него вовлечены 37 колледжей и техникумов, база клинической краевой больницы Очаповского, награды в V региональном чемпионате получили 290 человек в 80 номинациях, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня подвели итоги юбилейного V регионального чемпионата - награды получили 290 человек в 80 номинациях. Это строители, электромонтажники, сварщики, токари, фрезеровщики - в таких мастерах сегодня нуждаются кубанские предприятия", - сказал Кондратьев.
"В целом в движение WorldSkills так или иначе вовлечен практически весь регион - 37 колледжей и техникумов, база клинической краевой больницы Очаповского. Такое партнерство в системе образования мы сегодня распространяем в целом на край", - добавил он.
Глава региона напомнил, что Краснодарский край – постоянный участник движения WorldSkills. "Мы входим в десятку регионов, которые показывают наилучшие результаты по развитию этого направления. В этом году вся работа ведется в рамках национального проекта "Образования". В трех ссузах уже открыты шесть лабораторий, где студенты могут на самом современном оборудовании осваивать информационные, строительные, сварочные технологии, заниматься исследованиями в сельском хозяйстве. Еще 14 лабораторий откроются до конца года. На эти цели выделено почти 80 миллионов рублей краевого бюджета", - уточнил губернатор.
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году чемпионат проходил в период с 28 октября по 1 ноября.