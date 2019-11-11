Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:03Z
https://ria.ru/20191111/1560809577.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152037/16/1520371691_0:173:3027:1876_1036x0_80_0_0_92ffdb6ee7d6716a6e827d30c11acd0e.jpg
РИА Новости
Краснодарский край

Практически вся Кубань вовлечена в движение WorldSkills, заявил губернатор

15:03 11.11.2019
248
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 ноя - РИА Новости. Международное движение WorldSkills охватывает практически весь Краснодарский край, в него вовлечены 37 колледжей и техникумов, база клинической краевой больницы Очаповского, награды в V региональном чемпионате получили 290 человек в 80 номинациях, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня подвели итоги юбилейного V регионального чемпионата - награды получили 290 человек в 80 номинациях. Это строители, электромонтажники, сварщики, токари, фрезеровщики - в таких мастерах сегодня нуждаются кубанские предприятия", - сказал Кондратьев.
"В целом в движение WorldSkills так или иначе вовлечен практически весь регион - 37 колледжей и техникумов, база клинической краевой больницы Очаповского. Такое партнерство в системе образования мы сегодня распространяем в целом на край", - добавил он.
Глава региона напомнил, что Краснодарский край – постоянный участник движения WorldSkills. "Мы входим в десятку регионов, которые показывают наилучшие результаты по развитию этого направления. В этом году вся работа ведется в рамках национального проекта "Образования". В трех ссузах уже открыты шесть лабораторий, где студенты могут на самом современном оборудовании осваивать информационные, строительные, сварочные технологии, заниматься исследованиями в сельском хозяйстве. Еще 14 лабораторий откроются до конца года. На эти цели выделено почти 80 миллионов рублей краевого бюджета", - уточнил губернатор.
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech проводится ежегодно с 2014 года в Екатеринбурге и собирает специалистов крупнейших российских промышленных предприятий. В этом году чемпионат проходил в период с 28 октября по 1 ноября.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума
5 сентября, 10:54Восточный экономический форум
Путин поздравил школьника из Улан-Удэ с победой на чемпионате WorldSkills
000012
Обсудить 0
Краснодарский крайWorldSkillsWorldSkills Competition-2019Вениамин КондратьевКраснодарЕкатеринбургКраснодарский крайОбщество
Рекомендуем
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии занял пятое место среди руководителей субъектов Федерации
Белая крыса
Прогноз на год Белой Крысы: гороскоп для знаков Зодиака на 2020-й
Девочки за фортепиано
Ученые выяснили, как музыкальное образование влияет на человека
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Школьная столовая
Курганские власти проводят разбирательство из-за фото супа с червем в школе
Телеведущая Елена Малышева
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Сварка труб для газопровода Северный поток-2 на судне Solitaire в Финском заливе. 15 октября 2018
Закон Мерфи: "Северный поток — 2" снова столкнулся с препятствием
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Соколов рассказал подробности убийства аспирантки Ещенко
Президент России Владимир Путин во время посещения стрелкового центра АО Концерн Калашников на территории военно-патриотического парка Патриот со снайперской винтовкой Чукавина
Серийное производство винтовки на замену СВД начнут в ближайшие два года
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины
Город Омск
В Омске откроется детский технопарк кванториум
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков отметил стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов
Советский и российский педагог Михаил Щетинин
Умер академик РАО Михаил Щетинин
Вид на город Эль-Кувейт сверху
В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния