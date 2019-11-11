Практически вся Кубань вовлечена в движение WorldSkills, заявил губернатор

"В целом в движение WorldSkills так или иначе вовлечен практически весь регион - 37 колледжей и техникумов, база клинической краевой больницы Очаповского. Такое партнерство в системе образования мы сегодня распространяем в целом на край", - добавил он.

Глава региона напомнил, что Краснодарский край – постоянный участник движения WorldSkills. "Мы входим в десятку регионов, которые показывают наилучшие результаты по развитию этого направления. В этом году вся работа ведется в рамках национального проекта "Образования". В трех ссузах уже открыты шесть лабораторий, где студенты могут на самом современном оборудовании осваивать информационные, строительные, сварочные технологии, заниматься исследованиями в сельском хозяйстве. Еще 14 лабораторий откроются до конца года. На эти цели выделено почти 80 миллионов рублей краевого бюджета", - уточнил губернатор.