Тимошенко предрекла необратимую трагедию для Украины

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина" Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала возможное принятие законопроекта о продаже земель сельскохозяйственного назначения одной из главных трагедий в истории Украины . Трансляция выступления Тимошенко в парламенте велась на ее странице в фейсбуке

"Дорогие коллеги, я думаю, что эта сессионная неделя может войти в историю как одна из самых трагических недель <...>. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад", — заявила она.

По мнению политика, данный закон может привести к "распродаже с молотка" 72 процентов украинской земли.

"Подготовлено создание большой олигархической модели присвоения сельскохозяйственной земли, где несколько корпораций смогут владеть Украиной", — предположила она.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 14 лет. Международный валютный фонд ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в стране будет открыт с октября 2020 года. Президент страны Владимир Зеленский утверждал, что право покупать землю получат только украинские граждане и компании. Позже Гончарук уточнил, что право на ее покупку также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии, что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.