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РИА Новости

Германия выразила надежду на мирное разрешение кризиса в Боливии

14:59 11.11.2019
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДемонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Германии приветствует отставку президента Эво Моралеса в качестве шага к проведению новых выборов, рассчитывает, что политический кризис разрешится мирно, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Боливия проходит через тяжелый кризис, мы не смотрим на это с облегчениям, напротив, следим с обеспокоенностью. Эта ситуация возникла из-за возникших во время выборов обстоятельств. Мы приняли к сведению, что Организация американских государств сообщила о многочисленных жалобах и аномалиях", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Он напомнил, что ОАГ рекомендовала провести новые выборы.
"Президент своей отставкой открыл путь к этому. Мы приветствуем это как важный шаг к мирному разрешению ситуации. Все участвующие лица должны придерживаться цели найти мирное разрешение, в ходе которого будет восстановлено доверие к политическим институтам в стране", - добавил Зайберт.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 12:42Радио Sputnik
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На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
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Смена власти в БоливииШтеффен ЗайбертЭво МоралесБоливияВ мире
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