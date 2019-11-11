Германия выразила надежду на мирное разрешение кризиса в Боливии

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Правительство Германии приветствует отставку президента Эво Моралеса в качестве шага к проведению новых выборов, рассчитывает, что политический кризис разрешится мирно, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

"Боливия проходит через тяжелый кризис, мы не смотрим на это с облегчениям, напротив, следим с обеспокоенностью. Эта ситуация возникла из-за возникших во время выборов обстоятельств. Мы приняли к сведению, что Организация американских государств сообщила о многочисленных жалобах и аномалиях", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что ОАГ рекомендовала провести новые выборы.

"Президент своей отставкой открыл путь к этому. Мы приветствуем это как важный шаг к мирному разрешению ситуации. Все участвующие лица должны придерживаться цели найти мирное разрешение, в ходе которого будет восстановлено доверие к политическим институтам в стране", - добавил Зайберт.