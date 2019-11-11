Германия выразила надежду на мирное разрешение кризиса в Боливии

БЕРЛИН, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Германии приветствует отставку президента Эво Моралеса в качестве шага к проведению новых выборов, рассчитывает, что политический кризис разрешится мирно, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Боливия проходит через тяжелый кризис, мы не смотрим на это с облегчениям, напротив, следим с обеспокоенностью. Эта ситуация возникла из-за возникших во время выборов обстоятельств. Мы приняли к сведению, что Организация американских государств сообщила о многочисленных жалобах и аномалиях", - заявил Зайберт на брифинге в понедельник.
Он напомнил, что ОАГ рекомендовала провести новые выборы.
"Президент своей отставкой открыл путь к этому. Мы приветствуем это как важный шаг к мирному разрешению ситуации. Все участвующие лица должны придерживаться цели найти мирное разрешение, в ходе которого будет восстановлено доверие к политическим институтам в стране", - добавил Зайберт.
На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.