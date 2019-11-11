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РИА Новости

Посольство России сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США

14:58 11.11.2019 (обновлено: 14:59 11.11.2019)
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Алексей Бурков
Алексей Бурков
Алексей Бурков. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя – РИА Новости. В посольстве России в Израиле сожалеют о принятом израильскими властями решении экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США и отмечают, что это ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну граждан РФ.
"Сожалеем о принятом израильскими властями решении. Этот шаг не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств. Полагаем, что указанное решение не только не способствует поступательному развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Facebook.
В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, это решение окончательно и не подлежит изменению. По словам Ирони, Буркова могут экстрадировать в США уже во вторник.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Министр юстиции Израиля Амир Охана 30 октября подписал решение об экстрадиции Буркова в США. Как заявили в минюсте Израиля, решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
Алексей Бурков
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Алексей БурковРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
То есть, Израиль должен обеспечивать безопасность российских граждан на территории Израиля, объявленных в розыск Интерполятором и согласно международным законам не выполнять требования международных организаций.
11 ноября, 15:08
Aldanis Darkwood
3210008
парень теперь получит вид на жительство в США и хорошую работу в Силиконовой долине..
11 ноября, 15:01
Илья Беляев
16110015
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