Посольство России сожалеет о решении Израиля экстрадировать Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 ноя – РИА Новости. В посольстве России в В посольстве России в Израиле сожалеют о принятом израильскими властями решении экстрадировать россиянина Алексея Буркова в США и отмечают, что это ставит под сомнение способность израильских властей обеспечить безопасность посещающих страну граждан РФ.

"Сожалеем о принятом израильскими властями решении. Этот шаг не выдерживает критики ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина, а также является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств. Полагаем, что указанное решение не только не способствует поступательному развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Facebook

В воскресенье стало известно, что Верховный суд Израиля отклонил прошение Буркова отменить решение экстрадировать его в США. Как заявил адвокат россиянина Михаил Ирони, это решение окончательно и не подлежит изменению. По словам Ирони, Буркова могут экстрадировать в США уже во вторник.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.