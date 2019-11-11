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РИА Новости

В СП усомнились в выполнении цели по снижению бедности в 2019 году

14:56 11.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 года, скорее всего, составит около 0,1%, в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.
"Околонулевой рост доходов не позволит нам продвинуться в борьбе с бедностью. Рост реальных доходов населения за девять месяцев составил всего 0,2% и по итогам года составит, скорее всего, около 0,1%. Изначально прогноз предполагал рост на 1,9%", - сказала Изотова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Она отметила, что в первом полугодии доходы 13,5% населения были ниже прожиточного минимума, при этом правительство ставило цель в этом году вывести из бедности 1,5%, а затем сократило этот прогноз до 1%. То есть правительство РФ планировало снизить уровень бедности с 13,5% до 12%, а потом пересмотрело ожидания до 12,5%, пояснили РИА Новости в Счетной палате.
"И без дополнительных мер соцподдержки или необъяснимого резкого роста доходов населения в четвертом квартале это нам видится малореалистичным", - добавила замглавы Счетной палаты.
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