В СП усомнились в выполнении цели по снижению бедности в 2019 году

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Рост реальных доходов населения РФ по итогам 2019 года, скорее всего, составит около 0,1%, в этих условиях достижение цели по выведению из бедности 1% россиян выглядит малореалистичным, заявила зампред Счетной палаты Галина Изотова.

"Околонулевой рост доходов не позволит нам продвинуться в борьбе с бедностью. Рост реальных доходов населения за девять месяцев составил всего 0,2% и по итогам года составит, скорее всего, около 0,1%. Изначально прогноз предполагал рост на 1,9%", - сказала Изотова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Она отметила, что в первом полугодии доходы 13,5% населения были ниже прожиточного минимума, при этом правительство ставило цель в этом году вывести из бедности 1,5%, а затем сократило этот прогноз до 1%. То есть правительство РФ планировало снизить уровень бедности с 13,5% до 12%, а потом пересмотрело ожидания до 12,5%, пояснили РИА Новости в Счетной палате.