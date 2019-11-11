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РИА Новости

Путин призвал не повторять ошибок СССР

14:50 11.11.2019 (обновлено: 15:50 11.11.2019)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.
Путин отметил, что закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной.
Президент РФ Владимир Путин
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"Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике", — подчеркнул президент.
Он добавил, что эта продукция не только должна отвечать требованиям заказчиков, но и иметь надежную систему гарантийного и послепродажного обслуживания.
Путин также призвал обеспечить целевое расходование средств на закупку оборудования и добиться полной прозрачности в этой сфере.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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11 ноября, 14:53
Илья Беляев
40211041
Ошибкой СССР были горбачёв и ельцин в одном флаконе. Многие голосуны за ельцина ещё в здравии и могут всё повторить.
11 ноября, 14:55
vvab6
5732506
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