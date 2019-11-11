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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент России . Президент России Владимир Путин призвал не повторять ошибок СССР при закупках отечественного оборудования в рамках исполнения национальных проектов. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что закупаемая отечественная техника должна быть полностью конкурентоспособной.

"Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике", — подчеркнул президент.

Он добавил, что эта продукция не только должна отвечать требованиям заказчиков, но и иметь надежную систему гарантийного и послепродажного обслуживания.