Кавказский заповедник планирует открыть новые зимние маршруты

СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Новые зимние туристические маршруты с катанием на собачьих упряжках могут появиться в Кавказском заповеднике, где к сезону 2020 года будут обновлены и летние тропы, сообщает пресс-служба заказника.

"В районе Красной Поляны специалисты предложили рассмотреть возможность открыть новый зимний тур "К озеру Зеркальному", — говорится в сообщении. — Предполагается, что двигаться туристы будут на лыжах или снегоступах, только небольшими группами и исключительно в сопровождении гида-проводника".

В прошлом году на территории заповедника работали три зимних маршрута "Зимний Абадзеш". Все они начинались от КПП "Лагонаки" и проходили в зависимости от выбранного варианта до второй смотровой площадки, до отрога горы Оштен, до реки Курджипс. Туристы перемещались по маршрутам на снегоходах или на лыжах.

Для принятия решения об организации новых троп специалисты заповедника оценят вопросы безопасности, комфорта туристов, антропогенного воздействия на природу. Маршрут откроют, только если он будет отвечать всем требованиям. Предполагается, что работы по оценке рисков займут неделю.