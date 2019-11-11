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РИА Новости

Прокурор Москвы проходил проверки перед назначением, заявил Песков

14:46 11.11.2019 (обновлено: 14:47 11.11.2019)
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© Фото : пресс-центр Московской городской ДумыДенис Попов
Денис Попов
© Фото : пресс-центр Московской городской Думы
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы проводилась тщательная проверка, в том числе и на предмет находящегося в его собственности имущества, сам факт назначения говорит о том, что никаких нарушений не найдено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных. Предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности или во временном пользовании. Эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются. Назначение говорит о том, что никаких нарушений соответствующего законодательства не найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, проводили ли соответствующие органы администрации президента проверку имущества Попова перед его назначением.
По его словам, повторная проверка будет проведена "если они (соответствующие органы - ред.) посчитают необходимым".
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Денис ПоповДмитрий ПесковМоскваРоссияОбщество
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