Прокурор Москвы проходил проверки перед назначением, заявил Песков

"Перед такими назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных. Предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности или во временном пользовании. Эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются. Назначение говорит о том, что никаких нарушений соответствующего законодательства не найдено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, проводили ли соответствующие органы администрации президента проверку имущества Попова перед его назначением.