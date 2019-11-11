Глава Мордовии занял пятое место среди руководителей субъектов Федерации

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Глава Мордовии Владимир Волков вошел в топ-5 глав регионов в рейтинге развития конкурентной среды в региональной экономике, сообщает пресс-служба правительства региона.

Оценка производилась на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации по данным на 2018 год. Первые четыре позиции в рейтинге заняли Омская, Воронежская, Московская области и Республика Башкортостан.

"Глава Мордовии занял пятое место среди 85 руководителей субъектов федерации. По сравнению с предыдущим рейтингом Владимир Волков поднялся на семь позиций с 12-го места по итогам 2017 года. Результаты оценки свидетельствуют о положительной тенденции решения региональными властями вопросов, обозначенных в стандарте", - говорится в сообщении.