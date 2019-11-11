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РИА Новости
Республика Мордовия

Глава Мордовии занял пятое место среди руководителей субъектов Федерации

14:45 11.11.2019 (обновлено: 14:46 11.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Глава Мордовии Владимир Волков вошел в топ-5 глав регионов в рейтинге развития конкурентной среды в региональной экономике, сообщает пресс-служба правительства региона.
Оценка производилась на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации по данным на 2018 год. Первые четыре позиции в рейтинге заняли Омская, Воронежская, Московская области и Республика Башкортостан.
"Глава Мордовии занял пятое место среди 85 руководителей субъектов федерации. По сравнению с предыдущим рейтингом Владимир Волков поднялся на семь позиций с 12-го места по итогам 2017 года. Результаты оценки свидетельствуют о положительной тенденции решения региональными властями вопросов, обозначенных в стандарте", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что подобная оценка осуществляется с 2015 года. Рейтинг демонстрирует оценку качества сформированной губернаторами регионов и их командами системы по развитию конкуренции на основе Стандарта и проделанной работы в этой сфере. "Стандарт является ключевым инструментом формирования и реализации конкурентной политики на региональном уровне", - подчеркивается в сообщении.
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Республика МордовияВладимир Волков (политик)МордовияРоссияЭкономика
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