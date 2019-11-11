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РИА Новости

В ФАС прокомментировали сообщения о росте цен на сотовую связь

14:45 11.11.2019 (обновлено: 15:00 11.11.2019)
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© Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не увидела оснований для роста цен на услуги операторов сотовой связи. Об этом "Российской газете" рассказал замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на данные компаний Telecom Daily и Content Review сообщили о возможном повышении цен на сотовую связь к 2020 году. По разным оценкам, рост составит от десяти до 25 процентов. Утверждается, что операторы могут поднять цены, чтобы возместить потери доходов из-за отмены национального и внутрисетевого роуминга, а также издержки, связанные с исполнением так называемого закона Яровой.
В ведомстве напомнили, что операторы уже повышали цены в начале года на 1,6-2 процента из-за изменения ставки НДС.

"Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга", — заявил Голомолзин.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин
Анатолий Голомолзин
заместитель руководителя ФАС
Замруководителя ФАС отметил, что ведомство проведет расследование, если заметит повышение цен на услуги связи.
Представители ведущих операторов на рынке также сообщили изданию, что пока не планируют поднимать цены для клиентов.
Мужчина с мобильным телефоном
Вчера, 12:06РИА Новости
Операторы связи опровергли сообщения о планах по увеличению стоимости услуг
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Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФРоссийская газетаЭкономика
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