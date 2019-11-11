В ФАС прокомментировали сообщения о росте цен на сотовую связь

Ранее газета " Известия " со ссылкой на данные компаний Telecom Daily и Content Review сообщили о возможном повышении цен на сотовую связь к 2020 году. По разным оценкам, рост составит от десяти до 25 процентов. Утверждается, что операторы могут поднять цены, чтобы возместить потери доходов из-за отмены национального и внутрисетевого роуминга, а также издержки, связанные с исполнением так называемого закона Яровой.

В ведомстве напомнили, что операторы уже повышали цены в начале года на 1,6-2 процента из-за изменения ставки НДС.

"Мы не видим причин, по которым спустя полтора года операторы могут поднять цены из-за отмены роуминга", — заявил Голомолзин. Анатолий Голомолзин заместитель руководителя ФАС заместитель руководителя ФАС

Замруководителя ФАС отметил, что ведомство проведет расследование, если заметит повышение цен на услуги связи.