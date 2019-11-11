Песков назвал переговоры Лукашенко в Вене и Риге нормальной практикой

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры президента Белоруссии Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко в Вене и Риге, а также другие его международные контакты в Кремле считают совершенно нормальной практикой, поскольку, участвуя в Союзном государстве, Белоруссия остается суверенным государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами... Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, понимает ли Кремль, по какому поводу, о чем будут идти переговоры Лукашенко в Австрии и Латвии, и следят ли за этими переговорами.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва и Минск после таких переговоров информируют друг друга о каких-то важных элементах.