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РИА Новости

Песков назвал переговоры Лукашенко в Вене и Риге нормальной практикой

14:44 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко в Вене и Риге, а также другие его международные контакты в Кремле считают совершенно нормальной практикой, поскольку, участвуя в Союзном государстве, Белоруссия остается суверенным государством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами... Даже в рамках Союзного государства и Россия, и Белоруссия осуществляют собственные контакты, что является абсолютно нормальной практикой", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, понимает ли Кремль, по какому поводу, о чем будут идти переговоры Лукашенко в Австрии и Латвии, и следят ли за этими переговорами.
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Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Москва и Минск после таких переговоров информируют друг друга о каких-то важных элементах.
Ранее сообщалось, что Лукашенко 11-12 ноября впервые с мая 2016 года посетит с визитом страну Евросоюза, это будет Австрия. Долгое время визиты белорусского лидера в страны Евросоюза были невозможны ввиду действовавших против него личных санкций. Однако в 2016 году на фоне потепления белорусско-европейских отношений, вызванных в том числе позицией Минска по урегулированию конфликта на востоке Украины, ЕС снял с Белоруссии, до этого находившейся под политическим и экономическим давлением со стороны Запада около 20 лет, практически все санкции, включая личные против Лукашенко.
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РоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияРигаВенаВ мире
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