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РИА Новости

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

14:44 11.11.2019 (обновлено: 19:53 11.11.2019)
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос по делу возможного исчезновения носителей секретной информации из администрации президента, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
В мае занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опроверг данную информацию. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
"Сегодня (в понедельник – ред.) Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса. В этот раз допрос должен был пройти в рамках досудебного расследования уголовного производства (дела – ред.), которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами категории "А", связанное с возможным исчезновением носителей секретной информации, которые содержат государственную тайну, из администрации президента Украины и также из ситуативной комнаты", - сказала Иванова. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
По ее словам, в рамках этого дела следователи проверяют действия Порошенко на должности пятого президента Украины.
Иванова добавила, что у Порошенко по-прежнему процессуальный статус свидетеля во всех делах, где он фигурирует.
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Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Порошенко имеет статус свидетеля во всех делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
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Петр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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