Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

Семнадцать мгновений Порошенко: экс-президент вновь прогулял допрос в ГБР Петр Порошенко в очередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Ведомство продолжает вести дело об отпуске экс-президента на Мальдивах. Петр Алексеевич, как известно, загорал там под чужим именем. Как долго будет увиливать от закона пятый глава Украины?