Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины

КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос по делу возможного исчезновения носителей секретной информации из администрации президента, заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
В мае занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил об исчезновении серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты. Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опроверг данную информацию. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело из-за исчезновения мониторов и серверов из ситуационной комнаты администрации президента.
"Сегодня (в понедельник – ред.) Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса. В этот раз допрос должен был пройти в рамках досудебного расследования уголовного производства (дела – ред.), которое касается возможного совершения уголовного правонарушения должностными лицами категории "А", связанное с возможным исчезновением носителей секретной информации, которые содержат государственную тайну, из администрации президента Украины и также из ситуативной комнаты", - сказала Иванова. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
По ее словам, в рамках этого дела следователи проверяют действия Порошенко на должности пятого президента Украины.
Иванова добавила, что у Порошенко по-прежнему процессуальный статус свидетеля во всех делах, где он фигурирует.
8 ноября, 17:16АкцентыСемнадцать мгновений Порошенко: экс-президент вновь прогулял допрос в ГБРПетр Порошенко в очередной раз не явился в Государственное бюро расследований. Ведомство продолжает вести дело об отпуске экс-президента на Мальдивах. Петр Алексеевич, как известно, загорал там под чужим именем. Как долго будет увиливать от закона пятый глава Украины?
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Порошенко имеет статус свидетеля во всех делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.