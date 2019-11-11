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РИА Новости

В Госдуме призвали совместить вытрезвители с опорными пунктами полиции

14:42 11.11.2019 (обновлено: 14:43 11.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПациент медицинского вытрезвителя
Пациент медицинского вытрезвителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пациент медицинского вытрезвителя. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вытрезвители идеально было бы располагать рядом с медицинскими учреждениями и совмещать их с опорными пунктами полиции, заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
Госдума на пленарном заседании 5 ноября приняла в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. Инициативой предполагается наделить регионы полномочиями по организации таких учреждений.
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"В чем есть обоснованные сомнения у меня лично, в том числе это необходимость привлечения неких частных инвестиций к этому процессу. То есть формирование этого государственно-частного партнерства. Я лично категорически против, как и наша фракция, чтобы частный бизнес, какие-то частные инвестиции участвовали в создании этих центров, в их функционировании и соответственно в последующем получали от этого прибыль", - сказал Куринный на пресс-конференции, трансляцию которой вела "Национальная служба новостей".
По его мнению, это может привести к злоупотреблениям.
"Мы все помним советские времена, эти УАЗики, которые разъезжали по улицам и людей забирали, которые иногда и не нуждались в изоляции", - пояснил он.
Депутат подчеркнул, что необходимо также расширить обязанности сотрудников полиции в этом процессе, не ограничивая их только доставкой пьяных в специализированные учреждения.
"На чем мы настаиваем - на том, чтобы полиция отделалась не только доставкой и передачей (пьяных в специальные учреждения - ред.), но и со своей стороны в этих учреждениях был полицейский пост, потому что часто такие условно "больные", скажем так, пьяные люди – неадекватные, склонные к агрессивным действиям, и применять к ним силу по закону могут только полицейские", - отметил депутат.
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Куринный предложил располагать такие учреждения рядом с больницами и совмещать их с опорными пунктами полиции.
"На мой взгляд, идеальным бы было, конечно, формирование этих пунктов при крупных лечебных учреждениях и совмещать их с опорными пунктами полиции - это самый идеальный вариант", - подчеркнул он.
В мае сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей. В соответствии с документом "предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам".
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