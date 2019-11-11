Мосгорсуд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

В августе Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова, получившего три года колонии по первому "делу реставраторов", тогда же Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Экс-чиновник с мая 2018 года находился в СИЗО по делу о хищениях в Эрмитаже.

Плохие новости Пирумов узнал в СИЗО - его вновь арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.