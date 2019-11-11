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РИА Новости

Мосгорсуд продлил домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

14:38 11.11.2019 (обновлено: 20:00 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГригорий Пирумов в Басманном суде Москвы
Григорий Пирумов в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд продлил домашний арест бывшего заместителя министра культуры РФ Григорию Пирумову по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил домашний арест до 16 февраля", - сказал собеседник агентства.
По данным суда, Пирумов обвиняется по статьям о мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании денег.
В августе Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Пирумова, получившего три года колонии по первому "делу реставраторов", тогда же Мосгорсуд перевел его под домашний арест. Экс-чиновник с мая 2018 года находился в СИЗО по делу о хищениях в Эрмитаже.
Заседание суда по делу Григория Пирумова
26 сентября, 20:20РИА Новости
Защита Пирумова не стала отрицать возбуждение против него нового дела
Фигуранты первого "дела реставраторов" из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд ужесточил срок до трех лет; первая апелляция привела к увеличению суммы штрафа - с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.
Плохие новости Пирумов узнал в СИЗО - его вновь арестовали в мае 2018 года, когда он стал подозреваемым по делу о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - экс-глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
12 августа, 17:16РИА Новости
Мосгорсуд признал следствие по делу Пирумова неэффективным
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"Дело реставраторов"Генеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваРоссияПроисшествия
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